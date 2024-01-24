Минниханов посетил второй современный хоспис в Казани

24 января глава Татарстана Рустам Минниханов посетил новый хоспис в столице РТ. Он будет сдан в феврале этого года.

Минниханов заявил, что в Казани появился второй современный хоспис. И всё благодаря стараниям Владимира Вавилова и других граждан. Были реализованы все необходимые условия для людей, желающих быть рядом с тяжело больными родственниками.

Сообщается, что в здании оборудовано 40 комфортабельных палат.

Ранее, стало известно, что в Татарстане на выборы президента России будет затрачено дополнительных 233 млн рублей.