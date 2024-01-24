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· Артем Акчурин

В Татарстане на выборы президента России потратят ещё 233 млн рублей

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В Татарстане на предстоящие выборы президента РФ будет дополнительно выделено 233 млн рублей. Об этом заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии региона Андрей Нефедов.

По его словам, это необходимо для проведения адресного оповещения избирателей с помощью обхода по квартирам. Благодаря этому, жители Татарстана узнают о подробностях и местах проведения голосования.

Часть средств также пойдет на оплату работы членов избирательных комиссий. Они получат до 10 тысяч рублей. Дополнительные выплаты будут доступны за активность сотрудников.

Напомним, что в Татарстане на выборах применят электронные устройства подсчета голосов.

Стало известно, что Шаймиев станет доверенным лицом Президента России Владимира Путина.

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