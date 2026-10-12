Новости Татарстана

Минниханов подписал указ о повышении окладов госслужащих на 10%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 1 января 2027 года месячные оклады государственных гражданских служащих Татарстана вырастут на 10 процентов. Указ об этом подписал раис республики Рустам Минниханов. Официальный документ опубликован на сайте раиса Татарстана.

По документу, специалист 3 разряда младшей группы госслужбы, как и секретарь руководителя, будет получать 18 621 рубль. Ежемесячное вознаграждение министра составит 65 049 рублей.

Повышение затрагивает три категории работников. Указ № 826 касается государственных гражданских служащих, Указ № 825 — лиц, замещающих государственные должности, Указ № 827 — технического персонала, который госслужащим не является.

На кабмин республики возложена задача профинансировать расходы, необходимые для исполнения указа. Сами документы вступают в силу со дня подписания.

Ранее Рустам Минниханов подписал документ, который повышает коэффициент для патентов мигрантов на 2027 год.

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