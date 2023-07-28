Медали завоевали в одиночных и командных заплывах: спортсмены Татарстана показали себя на Кубке России по плаванию

Спортсмены Татарстана стали призерами Кубка России по плаванию

Спортсмены из Татарстана стали призерами Кубка России по плаванию. В третий день соревнования медали были завоеваны в одиночных и командных заплывах.

Второе место заняла Дарья Устинова, преодолев 200 метров с результатом в 2:12,60. Определили ее белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай с результатом в 2:08,76 и пловчиха из Санкт-Петербурга Рената Гайнатуллина с результатом в 2:11,57.

В одиночной заплыве среди татарских пловцов бронзу взял Андрей Минаков. он проплыл баттерфляем 100 метров с результатом 51,38. Золото завоевал спортсмен из Москвы Петр Жихарев, а серебро - Роман Шевляков из Санкт-Петербурга.

Сборная Татарстана также заняла третье метсо в эстафете 4х100 в вольном стиле Андрей Минаков, Алексей Мерзляков, Дарья Устинова и Валерия Саламатина преодолели дистанцию с результатом 3:30,13