Казанский УНИКС одержал победу над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.

В рамках первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Казани состоялся матч между командами УНИКС и Енисей.

Игра завершилась победой хозяев со счётом 96:74.

Самым результативным игроком матча стал Девон Акун-Перселл из УНИКСа, набравший 31 очко. У Енисея лучшим стал Сергей Балашов с 20 очками.

Сейчас УНИКС занимает четвёртое место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 15 матчах. Енисей находится на девятой позиции, имея в активе 5 побед и 10 поражений.

В следующем туре казанская команда сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» 1 декабря. А 28 ноября красноярский «Енисей» встретится с екатеринбургским «Уралмашем».