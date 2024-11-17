Казанский УНИКС одержал победу над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.
В рамках первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Казани состоялся матч между командами УНИКС и Енисей.
Игра завершилась победой хозяев со счётом 96:74.
Самым результативным игроком матча стал Девон Акун-Перселл из УНИКСа, набравший 31 очко. У Енисея лучшим стал Сергей Балашов с 20 очками.
Сейчас УНИКС занимает четвёртое место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 15 матчах. Енисей находится на девятой позиции, имея в активе 5 побед и 10 поражений.
В следующем туре казанская команда сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» 1 декабря. А 28 ноября красноярский «Енисей» встретится с екатеринбургским «Уралмашем».
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