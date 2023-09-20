Идет оснащение и обучение: в образование РТ внедрят сервисы на базе Московской электронной школы

В сферу образования Татарстана внедрят сервисы на базе Московской электронной школы

Для обеспечения в сфере образования равного доступа городских и сельских школ к образовательным ресурсам до конца года будут внедрены новые сервисы на базе Московской электронной школы, о чем сообщил глава Татарстана в рамках форума Kazan Digital week.

Он отметил, что сейчас идет оснащение и обучение. В планах - завершить работу до 1 января. Минниханов также напомнил, что за последние два года учителям выдали 36 тысяч новых ноутбуков.

Помимо того, в 2022 году в республике перевели в электронный вид все 319 государственных и муниципальных услуг. Эта работа будет продолжаться и в текущем году. В результате сокращается время и возрастает качество оказания услуг по каждой жизненной ситуации.