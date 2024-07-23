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Группа Dabro выступит на празднике «Я выбираю небо!» в Казани 3 августа

Организаторы проведут его для популяризации ави...

Группа Dabro

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В субботу, 3 августа 2024 года, около Центра семьи «Казан» состоится авиационное мероприятие «Я выбираю небо!».

Организаторы проведут его для популяризации авиации.

В этот день пройдет «Аллея профориентации», в которой будут участвовать местный вертолетный завод, Казанский авиационный завод, КМПО и т.д.

Кроме того, в праздничный день для гостей и жителей Казани выступят группа «Dabro» и татарстанские артисты.

Организатор - Минпромышленности РТ. Начало мероприятия – 17:00.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан уполномоченный по правам ребёнка Ирина Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества. Женщина уверена, что по этой причине, люди начали чаще разводиться, в стране снизилась рождаемость. Специалист также сообщила, что количество расторжения браков увеличилось на 3,5 %.

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