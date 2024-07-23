Группа Dabro выступит на празднике «Я выбираю небо!» в Казани 3 августа

В субботу, 3 августа 2024 года, около Центра семьи «Казан» состоится авиационное мероприятие «Я выбираю небо!».

Организаторы проведут его для популяризации авиации.

В этот день пройдет «Аллея профориентации», в которой будут участвовать местный вертолетный завод, Казанский авиационный завод, КМПО и т.д.

Кроме того, в праздничный день для гостей и жителей Казани выступят группа «Dabro» и татарстанские артисты.

Организатор - Минпромышленности РТ. Начало мероприятия – 17:00.

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