Новости Казани

Дожди и туман: казанцам рассказали о погоде на 3 ноября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Синоптики Татарстана прогнозируют на 3 ноября т...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В четверг, 3 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами по республике возможен туман, а днем синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Воздух днем прогреется лишь до +3…+8 градусов. В Казани столбики термометров не поднимутся выше +4…+6 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр республики. Специалисты рекомендуют жителям быть внимательными на дорогах из-за возможного тумана в утренние часы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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