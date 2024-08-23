Появились фотографии подсветки стелы «Казань» на Оренбургском тракте

Световое устройство на стеле «Казань» на Оренбургском тракте в Казани включили, чтобы проверить ее работу перед открытием. Об этом стало известно из Комитете внешнего благоустройства столицы.

В настоящее время экспертам осталось только поставить ламели в основании конструкции, и провести озеленение участка. До конца текущего месяца 2024 года, строение будет открыто.

Напомним, длина стелы составляет 28 метров. 4-метровые буквы специалисты покрыли нержавеющей сталью и алюминием сбоку.

Ранее мы писали о том, что местный житель на гидроцикле врезался в компанию из 6 человек, которые находились на сапбордах на реке Казанке. Все случилось вечером 22 августа 2024 года, в районе пр. Ямашева в Казани.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают сотрудники полиции. Есть пострадавшие?