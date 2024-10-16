Экс-глава Тукаевского района просился домой, но его оставили в СИЗО до декабря

Экс-руководителя Тукаевского района РТ Фаила Камаева оставили в следственном изоляторе до 18 декабря 2024 года.

Бывший чиновник требовал отправить его под домашний арест и заявлял, что он не сбежит.

По словам фигуранта, он готов взаимодействовать и помогать сотрудникам СК. Однако 15 октября 2024 года, суд оставил Камаева в изоляторе.

В апреле текущего года выяснилось, что экс-депутата подозревают в получении взятки на сумму больше 1,3 млн рублей. Якобы в 2022 году ему привезли сруб для возведения дома и бани. Сведения подтвердили в Следственном комитете Татарстана и МВД, пишет Сhelny-biz.

Позже фигуранту предъявили еще 4 взятки на сумму 7 миллионов рублей, а он сам сказал, что может уйти с поста. Прокурор попросил убрать Фаила Камаева с должности из-за утраты доверия. Известно, что обвиняемого на самом деле отстранили.