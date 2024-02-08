Екатерина Мизулина приедет в Казань для встречи со школьниками и студентами

Глава Лига безопасности интернета Екатерина Мизулина посетит столицу Татарстана. Целью визита является проведение встреч со школьниками и студентами. Об этом она сообщила своем личном телеграм-канале.

«Встречи со студентами и школьниками запланированы на 9 и 10 февраля», — сообщила Мизулина.

Все остальные подробности станут известны днем 8 февраля, подчеркнула она.

Также у подписчиков она поинтересовалась, какие концертные мероприятия можно посетить в Казани в ближайшие дни.