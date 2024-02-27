Движущая сила: молодые специалисты сразились в научно-практических поединках

Жизнеспособные идеи и уникальные разработки демонстрировали в Казани молодые нефтепроводчики со всей России. Площадка АО «Транснефть – Прикамье» собрала участников второго тура Международной научно-практической конференции молодежи ПАО «Транснефть». В рамках работы одной из ведущих секций конференции молодые специалисты компании представили доклады по вопросам проектирования и эксплуатации, строительства и реконструкции магистральных нефтепроводов.

Ключ к успеху

За плечами 33 докладчиков из 15 организаций системы «Транснефть» - серьезный отбор в предыдущих турах и, соответственно, опыт выступления и возможность «докрутить» идею или разработку к следующему этапу конкурса. Тем не менее, волнение и ожидание вопросов конкурсной комиссии никто не отменял. Однако, увлекшись, уже к середине своего выступления молодые нефтепроводчики обретали уверенность и достойно отвечали на непростые вопросы строгого жюри.

Тематика докладов раскрывала спектр актуальных для трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов задач. Таких, как разработка и усовершенствование устройств для выполнения различных видов работ на магистральных трубопроводах, способы оптимизации производственных процессов и повышения эффективности оборудования, модернизация технологий и другие.

Георгий Владимиров из Удмуртского районного нефтепроводного управления предприятия представил новшество, над которым работал два года - устройство контроля качества промывки непроточных участков магистрального нефтепровода. Тема актуальная: устройство позволяет контролировать ситуацию внутри нефтепровода на его непроточных участках, повышать качество промывки и своевременно реагировать на изменения показателей.

«Исключив недостаточную промывку, мы предотвращаем преждевременную коррозию трубопровода, тем самым, повышаем надежность транспортировки нефти и безопасность производственных процессов», - объясняет Георгий Владимиров.

Залогом успеха автор считает актуальность и проработанность темы, уверенность при выступлении и готовность к любым вопросам. Все это и помогло ему занять третье место и подняться на сцену за заслуженным дипломом.

Подсветить, разработать, внедрить

Ценность научно-практической деятельности молодых инженеров отметили выступавшие на открытии конкурса председатель конкурсной комиссии - директор департамента технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть» Александр Воронов и генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

«Вы - основная движущая сила нашей компании. Ваше неравнодушие, любознательность, инициатива каждый раз предоставляют возможность узнать что-то новое. Проработка проблематики, которую вы подсвечиваете в своих работах, несомненно, позволяет находить современные технические решения и повышать культуру производства. В целом это способствует развитию во всех направлениях - личностному и профессиональный росту, улучшению производственных процессов Компании», - отметил Александр Воронов.

По итогам работы секции первое место заняла разработка устройства для герметизации отбора давления без освобождения трубопровода соавторства молодых специалистов АО «Транснефть – Дружба» Тихона Белого и Вадима Конькова.

Большинство конкурсантов доказало весомое практическое значение своих идей. Работа секции в очередной раз подтвердила серьезный потенциал молодых кадров в научно-технической сфере, а также и крепкое чувство локтя. Рассказывая о проделанной работе и делясь впечатлениями, участники неизменно отмечали поддержку кураторов и помощь коллег. Поэтому и радость победы – одна на всех.

«Наши конкурсанты – это кадровый резерв, который будет успешно решать стоящие перед компанией и развивать трубопроводную отрасль. Опыт участника станет стимулом для дальнейшего развития инженерной мысли, а внедренные разработки победителей оптимизируют производственные процессы, повысят культуру производства и снизят производственные риски», - сказал Олег Балабанов.

Победители второго тура – обладатели дипломов 1 и 2 степени - примут участие в финале Международной молодежной научно-технической конференции, который пройдет в мае 2024 года в Хабаровске.