Династия врачей Черемисиных получила награду Татарстана

На торжественном мероприятии в Татарстане 20 трудовых династий получили признание за преданность профессии. Среди них — семья Черемисиных, чей совокупный трудовой стаж превышает 200 лет.

В династии работают 35 медиков различных специальностей: кардиологи, неврологи, стоматологи, педиатры, неонатологи и акушеры-гинекологи. Большинство представителей живут в Альметьевске, однако врачи династии работают также в Казани и Москве.

Тамара Черемисина, врач-педиатр и заместитель главного врача детской поликлиники Альметьевска, посвятила медицине 40 лет. По её словам, в семье представлена практически вся медицина, и профессия передаётся из поколения в поколение.

Истоки династии восходят к доктору Кулаеву, имя которого стало семейным ориентиром. Традиция продолжается: 15-летний Евгений Черемисин планирует поступить в медицинский университет и выбирает между хирургией и акушерством.

Имена награждённых трудовых династий внесены на электронную доску почёта Татарстана. Общий стаж всех 20 династий составляет от сотен до нескольких тысяч лет, включая семьи, связанные с промышленностью и предприятиями с историей более шести веков.