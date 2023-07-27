Был установлен лимит: в Татарстане ограничили возможность добывать некоторых животных

Власти Татарстана утвердили лимит добычи некоторых животных с 1 августа 2023 года

Глава Татарстана подписан указ об утверждении нового лимита на охоту лосей, оленей, косуль, барсуков и рысей. Постановление было опубликовано на сайте правительства Татарстана

Действие указана начинается с 1 августа 2023 года и продлится до 1 августа 2024 года. Согласно документу в республике можно добывать 868 лосей. Всего же их на территории Татарстана 15 819. Лимит на сибирских косуль - 668 особей, что составляет 4,42% от общего числа.

Благородные олени могут добываться в количества пяти особей в год, а всего в республике их 269. Меньше всего лимит на добычу рысей - три животных. Их численность сейчас - 100 особей. На барсуков в Татарстане лимит в 189 особей, а всего их в регионе 2 906.