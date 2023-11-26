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· Алина Алмакаева

"Болельщик задержан": какие последствия скандала на матче с "Рубином"

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В пресс-службе казанского футбольного клуба "Рубин" поделились информацией о состоянии голкипера Юрия Дюпина после произошедшего инцидента с болельщиком во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги против "Факела", который завершился победой "Рубина" со счетом 1:0.

Согласно сообщению пресс-службы клуба, Юрий Дюпин не получил травм и находится в состоянии благополучном. Задержанный болельщик передан в ведение суда для определения его наказания.

Напомним, что в заключительные моменты матча один из фанатов воронежской команды решил выйти на поле. Однако последовавшая за ним попытка стюарда его остановить привела к сбитию голкипера "Рубина" в результате инерции.

На данный момент команда под руководством Рашида Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице, имея 25 набранных очков после проведенных 16-и туров.

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