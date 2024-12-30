Более 60 миллионов пойдёт на благоустройство городов Татарстана

В 2025 году в Татарстане запланировано выделение 63,3 миллиона рублей на развитие городской инфраструктуры нескольких населенных пунктов. Средства пойдут на проекты по улучшению дорожных условий, озеленению и благоустройству территорий. Соответствующая информация была опубликована на портале государственных закупок.



Наибольшая часть бюджета — 46 миллионов рублей — будет направлена на Чистополь. Средства предполагается использовать для ремонта дорожного покрытия, уборки улиц, парков и скверов, озеленения, а также вывоза снега и мусора. Планы включают побелку бордюров и деревьев, высадку новых растений и их регулярный полив. Кроме того, в городе предусмотрено создание новых общественных зон, включая дополнительные лавочки, освещение и малые архитектурные формы.



Бугульма получит 9 миллионов рублей, которые пойдут на комплексное озеленение города. В рамках этой программы запланированы обрезка деревьев, уход за газонами, ликвидация поросли и последствий сильных ветров.



Нурлату выделено 5 миллионов рублей. Эти средства направят на оформление 48 клумб с использованием местных и редких видов растений. Каждая клумба будет уникально оформлена, что сделает центральные районы города более привлекательными для жителей и туристов.



Бавлы получат 2,1 миллиона рублей. В Альметьевске 1,2 миллиона рублей направят на закупку деревьев и кустарников для озеленения главных проспектов и парков.



Программа благоустройства направлена не только на повышение качества городской среды, но и на развитие туризма, а также улучшение условий для жителей. Татарстан продолжает демонстрировать приверженность принципам устойчивого развития, вкладывая средства в создание комфортных и экологичных городских пространств.