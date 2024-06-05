31-летний житель Нижнекамска осужден за нападение на полицейского

В Нижнекамске 31-летний мужчина получил 1,5 года лишения свободы условно за нападение на правоохранителя. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана. Все случилось вечером 22 марта 2024 года.

По информации следствия, все произошло в квартире на ул. Вокзальной. Во время выполнения своих обязанностей сотрудница полиции получила удар от нетрезвого мужчины.

Фигурант свою вину признал. Суд назначил ему условный срок с испытательным периодом на 2 года.

Ранее мы писали о том, что в селе Васькино 4 июня сорвало крышу у частного дома, внутри была женщина.