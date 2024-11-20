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Омбудсмен по правам ребенка в РТ рассказала о последствиях развода для ребенка

У несовершеннолетних появляется чувство вины

pixabay

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В РФ фиксируется скачок количества разводов. По информации издания "КП", на 360 тыс. заключенных в 2024 году браков приходится 318 тыс. разрывов отношений.

Пара может тяжело воспринять развод, а как себя чувствуют дети? Об этом KazanOnline24 рассказала Ирина Волынец, уполномоченный по правам человека в Татарстане.

Специалист заявила, что у подростка формируется негативная установка на организацию своей семьи, они тоже тяжко переживают разлад.

Кроме стресса, у несовершеннолетних появляется чувство вины, они начинают думать, что все произошло именно из-за них. Такое чувство может преследовать их всю жизнь.

При этом, если развод проходит напряженно, то родители могут начать настраивать ребенка против друг друга что тоже негативно скажется на мышлении ребенка.

Так, омбудсмен напоминает, что дети все прекрасно понимают и переживают разрыв отношений не меньше, чем взрослые.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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