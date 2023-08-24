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· Полина Модестова

Завершит летний проект: в Казани пройдет концерт оркестра «Казан нуры»

Концерт оркестра «Казан нуры» завершит летний проект «Гений места» в Казани
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Во дворе детской музыкальной школы №1 имени П. И. Чайковского сегодня пройдет заключительный концерт проекта «Гения места», на котором будет выступать оркестр народных инструментов «Казан нуры».

Все желающие послушать, могут подойти в 18:30 по адресу улица Горького, 22. Вход будет свободным, сообщили в Управлении культуры Исполкома Казани.

Напомним, что проект «Гений места» включает в сея серию концертов во дворе музыкальной школы. За это лето здесь успели выступить ВИА «Городские пижоны», оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной, джаз-оркестр «Фантазия» и другие.

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