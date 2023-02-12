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· Илья Стребков

Записавших отчаянное видеообращение мобилизованных из Татарстана вернули в свой полк в зоне СВО

Мобилизованных из Татарстана вернули в свой полк в зоне СВО
Записавших отчаянное видеообращение мобилизованных из Татарстана вернули в свой полк в зоне СВО

Фото: скриншот с видео.

Мобилизованных татарстанцев вернули в свой полк из воинской части ДНР после видеообращения, направленного ими президенту России Владимиру Путину и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе раиса РТ.

«По нашей информации, все мобилизованные вернулись в расположение своего полка», — отметили в пресс-службе по запросу агентства.

Нпомним, что накануне в соцсетях, особенно в Телеграме, начало распространяться видео с мобилизованными россиянами. В кадре около 20 мужчин, которые утверждают, что они из Татарстана. Мужчины рассказали, что во время боевых задач уже есть потери, жалуются на командование. Подчеркивают, что они не прятались от мобилизации, но теперь остро нуждаются в техническом оснащении, в помощи.

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