В Татарстане с начала 2023 года количество кибератак на локальные цифровые ресурсы подскочило в 10 раз. К концу года прогнозируют более 1 млн случаев, заявил ТАСС глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Он отметил, что по отношению к 2021 году инциденты кибератак теперь происходят и вовсе в 120 раз чаще. Так, за весь 2021 год количество случаев составляло 70 тыс. инцидентов, а лишь в первом квартале текущего года показатель составил 375 тыс. инцидентов. Соответственно, за весь 2023 год ожидается более 1 млн инцидентов.

В марте 2022 года по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике был создан штаб по противодействию кибератакам, который ведет работу в том числе на крупнейших татарстанских предприятиях.