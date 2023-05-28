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Выросло кратно с начала года: В Татарстане число кибератак на цифровые ресурсы выросло в 10 раз

С начала 2023 года в Татарстане зафиксировали 375 тыс. инцидентов кибератаки - в 10 раз больше, чем в прошлом году
Выросло кратно с начала года: В Татарстане число кибератак на цифровые ресурсы выросло в 10 раз

Фото: glagol.press

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В Татарстане с начала 2023 года количество кибератак на локальные цифровые ресурсы подскочило в 10 раз. К концу года прогнозируют более 1 млн случаев, заявил ТАСС глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Он отметил, что по отношению к 2021 году инциденты кибератак теперь происходят и вовсе в 120 раз чаще. Так, за весь 2021 год количество случаев составляло 70 тыс. инцидентов, а лишь в первом квартале текущего года показатель составил 375 тыс. инцидентов. Соответственно, за весь 2023 год ожидается более 1 млн инцидентов.

В марте 2022 года по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике был создан штаб по противодействию кибератакам, который ведет работу в том числе на крупнейших татарстанских предприятиях.

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