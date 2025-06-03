В Казани с 28 июня перекроют улицы из-за VK Fest и Всероссийского дня молодежи

В конце июня в Казани собираются ввести временные ограничения на движение и парковку транспорта на нескольких улицах. Окончательное решение будет принято после завершения антикоррупционной экспертизы.

Согласно документам, связанные с Всероссийским днём молодёжи ограничения могут действовать 28 июня с 5:00 до 23:00 на таких участках:

улица Подлужная от улицы Толстого до моста «Миллениум» в обоих направлениях;

съезды и въезды с улицы Вишневского и моста «Миллениум» на улицу Подлужную.

В связи с проведением VK Fest с 20:00 28 июня до 23:00 29 июня планируется ограничение парковки и движения на улицах:

Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова в обе стороны;

Бондаренко от улицы Солдатской до улицы Сибгата Хакима.

Всероссийский день молодёжи отпразднуют в экстрим-парке «Урам». В программе — соревнования, образовательные мероприятия, танцевальные конкурсы, выступления молодых предпринимателей, развлекательные зоны, а также концерт и музыкальная площадка.

VK Fest — музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, который организуют социальная сеть «ВКонтакте» и «Радио Рекорд» с 2015 года. В этом году фестиваль впервые пройдет в Казани 29 июня.