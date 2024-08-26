Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани обновили столовые за 331 млн рублей

К новому учебному году в Казани преобразились ш...

artdep.ru

Подписаться в Telegram

К новому учебному году в Казани преобразились школьные столовые – 17 пищеблоков в образовательных учреждениях были полностью обновлены. На эти цели было выделено 331,2 миллиона рублей, сообщила Рима Мухамедшина, генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания.

По словам Мухамедшиной, проведенные работы позволили не только создать в столовых более современную и привлекательную атмосферу, подчеркивающую важность здорового питания, но и рационально организовать рабочее пространство.

Обновление школьных столовых - часть масштабной программы по модернизации системы питания в образовательных учреждениях Казани, которая реализуется с 2019 года. За это время благодаря ремонту и строительству новых школ количество мест в столовых увеличилось на 14 тысяч. Общий объем инвестиций в модернизацию и строительство пищеблоков превысил 1,6 миллиарда рублей. Из них 1,1 миллиарда выделено из республиканского бюджета, 178 миллионов - из бюджета Казани, а 368 миллионов рублей инвестировал Департамент питания.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

чем заправляют генератор холодного тумана от клопов

Новости Татарстана

день назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

ремонт встраиваемой варочной панели в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

Новости Казани

день назад

В Казани восстановят здание школы №18
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ вернётся жара

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Новости Казани

час назад

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
день назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ собрали 2 млн тонн зерна

Новости Казани

5 часов назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Новости Казани

5 часов назад

В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ
Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
5 дней назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
Массовое ДТП стало причиной пробки около казанс...
Новости Казани
2 дня назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта