В Казани обновили столовые за 331 млн рублей

К новому учебному году в Казани преобразились школьные столовые – 17 пищеблоков в образовательных учреждениях были полностью обновлены. На эти цели было выделено 331,2 миллиона рублей, сообщила Рима Мухамедшина, генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания.

По словам Мухамедшиной, проведенные работы позволили не только создать в столовых более современную и привлекательную атмосферу, подчеркивающую важность здорового питания, но и рационально организовать рабочее пространство.

Обновление школьных столовых - часть масштабной программы по модернизации системы питания в образовательных учреждениях Казани, которая реализуется с 2019 года. За это время благодаря ремонту и строительству новых школ количество мест в столовых увеличилось на 14 тысяч. Общий объем инвестиций в модернизацию и строительство пищеблоков превысил 1,6 миллиарда рублей. Из них 1,1 миллиарда выделено из республиканского бюджета, 178 миллионов - из бюджета Казани, а 368 миллионов рублей инвестировал Департамент питания.