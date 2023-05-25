В Казани неизвестный проник в поликлинику в Кировском районе и подстрелил сотрудницу охраны
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В поликлинику на улице Гладилова в Казани около 4 утра пробрался неизвестный мужчина. Как сообщает "Татар-Информ",
незваного гостя заметила сотрудница охраны, он ранил ее выстрелом в плечо и сбежал.
Mash Iptash сообщает, что мужчину поймали. Он был не один, а с напарником.
"Во время задержания стрелок кричал, что его "избивают-убивают" и звал полицию. Видимо, не разглядел погоны", - говорится в сообщении канала.