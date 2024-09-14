В Казани начались сельхозярмарки

В Казани стартовали сельхозярмарки, привлекая внимание жителей и гостей столицы Татарстана. Эти ярмарки, проходящие на 14 различных площадках города каждую субботу, дарят возможность покупателям приобрести свежие продукцию местных фермеров. Работая с 6:00 до 13:00, ярмарки становятся настоящим праздником для всех, кто ценит натуральные и качественные продукты.

Особое внимание уделяется просьбам местных жителей, поэтому по инициативе жителей поселка Северный на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева ярмарки теперь будут проходить и по воскресеньям. Это решение позволит расширить возможности для покупок и сделать фермерскую продукцию доступной для большего числа людей.