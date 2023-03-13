В Казани девушки выкрали из интим-магазина двух резиновых кукол и несколько упаковок белья

В Казани девушки обокрали интим-магазин на двух резиновых кукол и несколько упаковок белья

В Казани ограбили интим-магазин на улице Адоратского. Две девушки похитили двух резиновых кукол и несколько упаковок эротического белья, сообщает "Татарстан-24".

Руководство магазина утверждает, что одна девушка отвлекала консультанта, а вторая в это время распихивала похищенное в сумку и под куртку.

Похитительниц еще не поймали, руководство торговой точки намерено подать заявление в полицию. Общий ущерб оценили более чем в 15 тысяч рублей.

