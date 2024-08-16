Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 17 августа покажут фильм «Любовь и голуби» под открытым небом

Прийти могут все желающие

pixabay

Подписаться в Telegram

17 августа 2024 года, в парке около ДК имени Саид-Галиева местные жители и гости Казани смогут увидеть фильм «Любовь и голуби». Об этом рассказали в администрации города.

Показ советской кинокартины начнется в 20:30, прийти могут все желающие.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году по национальному проекта «Культура» свои двери откроет детский музейный центр. Объект будет принимать до 500 гостей ежедневно.

Кроме того, мы говорили, что в Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября 2024 года, приедут звезды из Турции. К примеру, председателем жюри будет именно турецкий режиссер Метин Гюнай.

Также, в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель». По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Помощь и человечность: как работает «Приют Человека» в Казани

Новости Казани

день назад

В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

что любят тараканы больше всего

Новости Татарстана

день назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

Интересное в Казани

2 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

курсы пирсинга в Москве

Новости Татарстана

18 часов назад

В РТ начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек

Новости Казани

22 часа назад

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

Новости Казани

день назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Казани

день назад

Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»
Новости Казани
день назад

«Ак Барс» не продлил контракт с Лукояновым из-за его игровой зависимости

Не так давно хоккеист даже заложил собственное ...

Новости Татарстана

18 часов назад

В Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанские медалисты и ударники сдали экзамены на 2

Новости Татарстана

19 часов назад

В Альметьевске на водохранилище был совершен акт вандализма

Новости Татарстана

20 часов назад

В Набережных Челнах в 68 лет скончалась депутат горсовета Флера Андреева
В Казани 17 августа покажут фильм «Любовь и гол...
Новости Казани
20 минут назад

В Казани 17 августа покажут фильм «Любовь и голуби» под открытым небом

Новости Татарстана

21 час назад

Вильфанд предрек Татарстану ливни и выход рек из берегов

Новости Казани

22 часа назад

В Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября приедут звезды из Турции

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть
Редакция собрала список полезных сервисов, кото...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
В 2024 году в Татарстане появятся 20 станций дл...
Новости Татарстана
17 часов назад

В 2024 году в Татарстане появятся 20 станций для зарядки электромобилей