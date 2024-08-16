В Казани 17 августа покажут фильм «Любовь и голуби» под открытым небом

17 августа 2024 года, в парке около ДК имени Саид-Галиева местные жители и гости Казани смогут увидеть фильм «Любовь и голуби». Об этом рассказали в администрации города.

Показ советской кинокартины начнется в 20:30, прийти могут все желающие.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году по национальному проекта «Культура» свои двери откроет детский музейный центр. Объект будет принимать до 500 гостей ежедневно.

Кроме того, мы говорили, что в Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября 2024 года, приедут звезды из Турции. К примеру, председателем жюри будет именно турецкий режиссер Метин Гюнай.

Также, в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель». По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».