В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

В жилых домах на ул. Кулахметова и Декабристов работники УК обнаружили майнеров, которые пользовались электроэнергией общедомовых приборов.

По показаниям приборов управляющая компания нашла квартиры, в которых люди брали электричество для своих ферм.

Владельцам крипто-ферм теперь нужно будет оплатить все расходы самим. Одному из жильцов был выставлен счет - около 100 тысяч рублей, а второму примерно 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школой №84. Питейная точка располагается на улице Каштановая, 21А — п. Дербышки. Местные жители рассказали, что каждую ночь в заведении можно услышать крики, музыку и шумные разборки.

Кроме того, мы говорили, что на Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.