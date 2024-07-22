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· 16+ · Екатерина Елисеева

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

Владельцам крипто-ферм теперь нужно будет оплатить все расходы самим

pixabay.com

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В жилых домах на ул. Кулахметова и Декабристов работники УК обнаружили майнеров, которые пользовались электроэнергией общедомовых приборов.

По показаниям приборов управляющая компания нашла квартиры, в которых люди брали электричество для своих ферм.

Владельцам крипто-ферм теперь нужно будет оплатить все расходы самим. Одному из жильцов был выставлен счет - около 100 тысяч рублей, а второму примерно 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школой №84. Питейная точка располагается на улице Каштановая, 21А — п. Дербышки. Местные жители рассказали, что каждую ночь в заведении можно услышать крики, музыку и шумные разборки.

Кроме того, мы говорили, что на Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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