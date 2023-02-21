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"У природы начинается истерика": Казанцы оказались обескуражены прогнозом синоптиков на весну-2023

Жителей Казани напугал прогноз погоды на весну 2023
"У природы начинается истерика": Казанцы оказались обескуражены прогнозом синоптиков на весну-2023

Фото: baikal24-sport.ru

Мартовские заморозки, ледяные дожди и обильные снегопады пообещали российские синоптики на всей территории России в первой половине весны 2023 года.

Уходящую зиму метеорологи уже записали в аномальные, сейчас ожидают "погодной истерики" от весны. По мнению специалистов, явлений, которые ожидаются этой весной, не было за последнее десятилетие ни разу.

В марте в большинстве регионов ожидаются заморозки до - 20 градусов. Морозы будут стоять на всей обширной территории Центральной части РФ. По расчётам экспертов Росгидромета, не раньше 20-го марта начнётся постепенное потепление.

Ужасная климатическая обстановка с январскими морозами прогнозируется в марте 2023 также в Республике Карелия, Калининградской и Мурманской областях, а также в Марий-Эл, Чувашии и Татарстане. Здесь температурный фон будет ниже традиционного минимум на 7-10 градусов, уверяют в Росгидромете.

Жители Казани уже порядком устали от зимы. Она то и дело преподносила различные сюрпризы. Причем, гораздо чаще со знаком "минус". Достаточно вспомнить резкое наступление холодов еще в ноябре, затем обильные метели и снегопады в декабре, ну а неделя 35-40-градусных морозов, начавшаяся под Рождество, точно запомнятся на долго.

"Я, конечно, привыкла к тому, что зима у нас идет с середины ноября почти по конец апреля, но всегда есть надежда, что весна наступит рано. Я вспоминаю 2020 год, живу я за городом, так вот, последний снег исчез 8 марта. С тех пор холода были, но огородом я уже в начале апреля смогла заняться", - рассказала жительница Казани Галия Зайнуллина.

"Услышал прогноз и чуть не упал со стула. Какие 20 градусов мороза в марте. Казалось бы, уже солнце весеннее порой греет, но нет, зима так просто не уйдет", - поделился мнением житель Казани Анатолй Вавилин.

"А чему удивляться, в 2018 году 1 июня снег пошел. У нас в России все возможно. Морозы в марте? Ну и что? Они и в апреле будут. Помню, лет 10 назад с женой летали во Вьетнам. Улетали в районе 20 марта, была слякоть, снег почти сошел. Возвращаемся через две недели, садимся в Шереметьево, так там вся взлетная полоса в снегу и холод по 8 градусов мороза, - вспоминает казанец Владимир Крупский.

Не порадовал своим прогнозом татарстанцев и доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. По его словам, ждать ранней весны не стоит.

"Обычно такой переход в Татарстане происходит в последние числа марта-первые дни апреля, - поясняет Аухадеев. - Если весна будет ранней, то потепление может прийти быстрее: во вторую или третью декаду первого весеннего месяца. В истории метеонаблюдений были случаи и очень раннего прихода весны, например, 25 февраля 1990 года, и очень позднего - 24 апреля 1998 года".

Эксперт отмечает, что на фоне происходящих климатических изменений эти даты смещаются. Весна все чаще норовит прийти раньше, а зима позднее. В связи с этим продолжительность «метеорологической зимы», которая, к слову, сейчас составляет 149 дней, стремительно сокращается. На фоне потепления уменьшается и отопительный период, что, кстати, является предпосылкой сокращения трат на отопление.

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