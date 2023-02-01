Трое иностранных студентов в Казани изнасиловали школьницу: насиловали четыре часа

В Казани полиция задержала троих иностранных студентов, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней школьницы. Как сообщает РЕН ТВ, сам факт группового изнасилования произошел ночью 31 января в съемной квартире, в которой живут мужчины.

По словам потерпевшей, злоумышленники насиловали ее четыре часа.

В полицию обратился отец школьницы, когда узнал о случившемся. После чего иностранцев задержали. Подозреваемыми оказались студенты из КГМУ из Египта и Алжира.

В настоящее время по факту произошедшего следователи завели уголовное дело.