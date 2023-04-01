Татарстан простился с 35-летним мобилизованным матросом Иреком Зиятдиновым, погибшим в зоне спецоперации

Татарстан попрощался с 35-летним мобилизованным Иреком Зиятдиновым. В последний путь старшего матроса проводили в Бугульме. Мужчина погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Ранее Зиятдинов служил по контракту на Северном флоте. В сентябре прошлого года был призвал в рамках частичной мобилизации из города Надым, где проживал в последнее время.

Погиб Зиятдинов 20 марта в результате массированного минометного обстрела со стороны противника.