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Священник Казанской епархии Ростислав Икрамов подорвался на мине в зоне СВО

После подрыва началась атака вражеских дронов и...

pixabay.com

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Клирик храма Рождества Христова в Казани иерей Ростислав Икрамов подорвался на мине и получил серьезные ранения. Об этом «Татар-информу» сообщил протоиерей Андрей Зиньков.

Священник с осени прошлого года находится в зоне СВО, оказывая духовную поддержку бойцам. 22 февраля он отправился с военными на задание, где и был ранен. По словам протоиерея, накануне он посещал отца Ростислава, который рассказал о предстоящей поездке.

После подрыва началась атака вражеских дронов и артобстрел. Эвакуация заняла четыре часа, пострадали несколько военных. Сейчас священник в госпитале с осколочными ранениями и контузией, врачи пытаются спасти ему ногу.

Как и отец Ростислав, контракт с Минобороны подписал настоятель Никольского храма в Лаишевском районе иерей Ярослав Филлиппов. Оба священника служат военными капелланами.

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