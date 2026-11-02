Учёные назвали прогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 ноября

В первую неделю ноября серьезных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Согласно расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, со 2 по 8 ноября магнитосфера Земли преимущественно будет находиться в спокойном состоянии. Об этом сообщают специалисты лаборатории на основании актуальных прогнозов космической погоды.

По состоянию на утро 2 ноября геомагнитный индекс Kp составлял около 2 баллов, что соответствует спокойной обстановке. В течение дня возможно небольшое усиление активности, однако показателей, характерных для магнитной бури, ученые не ожидают.

Какая геомагнитная обстановка ожидается по дням

Согласно предварительным расчетам, 2 ноября индекс Kp может подняться примерно до 3,3. Затем активность должна уменьшиться.

На 3 и 4 ноября прогнозируется показатель около 2 баллов. Это означает возвращение к спокойному состоянию магнитосферы.

С 5 по 7 ноября специалисты допускают небольшое усиление геомагнитных колебаний. Индекс может достигнуть приблизительно 3,3, однако такие значения не относятся к магнитным бурям.

К 8 ноября ожидается очередное снижение активности до уровня около 2 баллов.

Таким образом, на протяжении большей части первой недели месяца существенных геомагнитных возмущений не предвидится.

Почему прогноз может измениться

Ученые обращают внимание на то, что расчеты космической погоды на несколько дней вперед не всегда совпадают с фактической обстановкой.

Особенно заметно это проявилось в начале ноября, когда воздействие потока солнечной плазмы оказалось сложнее первоначальных ожиданий.

По информации Лаборатории солнечной астрономии, 1 ноября геомагнитный индекс приблизился к отметке Kp 5, которая соответствует началу магнитной бури.

Это сопровождалось заметными возмущениями магнитосферы Земли.

Поэтому специалисты рекомендуют следить за обновлениями краткосрочных прогнозов, поскольку солнечная активность может меняться достаточно быстро.

Когда ожидаются магнитные бури в ноябре

Предварительные расчеты на оставшуюся часть ноября также предусматривают отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

Согласно опубликованному прогнозу, наиболее заметное усиление возмущений пока ожидается ближе к 27 ноября.

Однако эти данные могут корректироваться по мере поступления новых наблюдений за Солнцем.

Специалисты советуют учитывать, что долгосрочные прогнозы имеют предварительный характер, а наиболее точную информацию можно получить непосредственно перед ожидаемыми изменениями космической погоды.

Таким образом, первая неделя ноября должна пройти преимущественно без магнитных бурь. Несмотря на отдельные периоды небольшого усиления активности, серьезных геомагнитных возмущений со 2 по 8 ноября пока не прогнозируется.

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