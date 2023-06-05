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"Проведение работ отразится на транспортном потоке": в Казани в скором времени закроют мост «Миллениум»

На этой неделе в Казани закроют половину моста «Миллениум» из-за подготовки в ремонту
"Проведение работ отразится на транспортном потоке": в Казани в скором времени закроют мост «Миллениум»

Оксиния Самринова

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Стало известно о скором закрытии в Казани половины моста "Миллениум". Ограничение будет действовать от улицы Амирхана и до Вишневского. Сообщил от этом замруководителя исполкома Игроь Куляжев на утреннем совещании 5 июня. Во время перекрытия проезжей части будет проведено обследование состояние моста, и также изучены объемы предстоящий работ. Затем сооружение будет вовсе закрыто на ремонт.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что, конечно, в связи с этим будут некоторые неудобства, однако эта работа является очень важной и нужной. Проведение работ отразится на транспортном потоке, в связи с чем автомобилистов просят учитывать это. Полностью мост закрывать не планируют.

Отмечается, что на время обследование моста движение через Казанку будет организовано по второй половине моста. Точная схема временно движения появится позже, в течение двух дней.

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