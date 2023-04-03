В Татарстане возбуждено дело против руководства Единой хоккейной лиги, из-за которого зарплату не получили 24 хоккеиста

В Татарстане возбудили уголовное дело против руководства Единой хоккейной лиги. По данным республиканской прокуратуры, поводом стала невыплата зарплаты спортсменам. Положенные им деньги не получили 24 хоккеиста, долг скопился за три месяца.

Уточняется, что спортсмены не получали положенные выплаты с ноября прошлого года по январь текущего, долг составил 2,7 миллиона рублей. Расследование уголовного дела держит на контроле прокуратура.

