Новости Казани
· Служба новостей

Против руководства Единой хоккейной лиги в Татарстане возбудили дело из-за невыплаты зарплаты спортсменам

В Татарстане возбуждено дело против руководства Единой хоккейной лиги, из-за которого зарплату не получили 24 хоккеиста
Против руководства Единой хоккейной лиги в Татарстане возбудили дело из-за невыплаты зарплаты спортсменам

Фото: открытые источники

В Татарстане возбудили уголовное дело против руководства Единой хоккейной лиги. По данным республиканской прокуратуры, поводом стала невыплата зарплаты спортсменам. Положенные им деньги не получили 24 хоккеиста, долг скопился за три месяца.

Уточняется, что спортсмены не получали положенные выплаты с ноября прошлого года по январь текущего, долг составил 2,7 миллиона рублей. Расследование уголовного дела держит на контроле прокуратура.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

20 часов назад

И работающим, и неработающим: Объявлена дата рекордного повышения пенсий в России

Интересное

9 часов назад

Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард

москва дезинсекция оставить заявку

Новости России

день назад

Больше не увидите: Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян

Редакция помогает

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету

компьютерная диагностика дизельного двигателя в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Можно смело брать – там настоящие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Новости мира

день назад

Их разведка доложила: MI 6 в Британии донесла, что армия России "провалила зимнее наступление"

Новости России

14 часов назад

Военкора Татарского убили не на войне, а на творческом вечере: задержана девушка, подозреваемая в организации взрыва

Новости мира

14 часов назад

Девушка молилась на коленях посреди танцующей у Киевской лавры толпы: одного из глумившихся над ней госпитализировали без признаков жизни

Новости Казани

5 часов назад

Эпатажный депутат Госдумы от Татарстана Морозов первым раскрыл свои доходы за прошлый год: "В два раза больше"
Новости Казани
2 часа назад

Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Новости Казани

час назад

Против руководства Единой хоккейной лиги в Татарстане возбудили дело из-за невыплаты зарплаты спортсменам

Интересное

5 часов назад

Готовим за 20 минут: шеф-повар из Казани подсказал рецепты изысканных итальянских блюд

Новости Казани

5 часов назад

Сбер совершенствует опыт взаимодействия с клиентами

Новости мира

5 часов назад

"Путин все равно возьмет всю Украину": бывший президент США Трамп разразился отчаянным выступлением
В Татарстане по неизвестным причинам загорелась деревянная колокольня церкви
Новости Казани
6 часов назад

В Татарстане по неизвестным причинам загорелась деревянная колокольня церкви

Новости России

5 часов назад

Медик назвала шесть болезней, о которых люди узнают уже тогда, когда лечиться поздно: "Тихие убийцы"

Новости Казани

6 часов назад

"Не отдам!": жена должника в Татарстане забаррикадировалась в машине и отказалась отдавать ее приставам за долги

Новости Казани

6 часов назад

"Безоружен, но очень опасен": в Татарстане со страусиной фермы подался в бега страус
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Редакция помогает
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города