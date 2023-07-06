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· Полина Модестова

Пройдут в формате профессионального бокса: в Казани проведут полуфинал «Кубка Победы» по боксу

В Казани 8 июля пройдет полуфинал «Кубка Победы» по боксу
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В Казани проведут полуфинальные поединки Всероссийского турнира "Кубок Победы" по боксу. Матчи будут транслировать в прямом эфире.

Состязание команд "Кама" и "Москва", а также "Ленинград" и "Кавказ" пройдут в субботу, 8 июля. Они будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях: до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг.

Бой будет состоять из четырех раундов по три минуты. Если количество очков на судейских записках будет равно, то победа присуждается боксеру, который был лучшем в последнем раунде.

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