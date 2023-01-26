Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил госпиталь, в котором лечат раненых бойцов из зоны СВО

По информации пресс-службы Президента РТ, глава республики Рустам Минниханов побывал в военном госпитале Минобороны РФ в Казани, куда на лечение поступили военнослужащие, получившие ранения разной степени тяжести в зоне проведения военной спецоперации на Украине.

"Эшелон прибыл 22 января. Всего 85 военнослужащих, приехавших из зоны проведения специальной военной операции. Среди них как жители Татарстана, так и других регионов Российской Федерации", – сообщает пресс-служба Минниханова.

Сообщается, что глава республики осмотрел палаты с больными, пообщался с бойцами, поинтересовался состоянием их здоровья. Врачи дорожили Рустаму Минниханову о лечении и обеспеченности медикаментами.