Позволит бороться с перекупами: в Татарстане появится система онлайн-покупки билетов на речной транспорт

Миндортранс Татарстана создает систему онлайн-покупки билетов на речном транспорте

Глава миндортранса РТ Фарит Ханифов в ходе пресс-конференции рассказал, что в Татарстане сейчас ведется работа над созданием системы онлайн-продажи билетов на речной транспорт. Он отметил, что модели отрабатываются, чтобы не было перекупов и все, кто хочет, могли приобрести билеты заранее.

На сегодняшний день в Татарстане две компании, которые осуществляют пригородные пассажирские перевозки на водном транспорте: АО "Татфлот" и ООО "Производственное объединение нерудных материалов "Набережные Челны". Всего действует восемь причалов, две паромные переправы и десять социально значимых маршрутов и маршрутов для туристов.

Фарит Ханифов отметил, что за 2022 год было перевезено 330 тысяч пассажиров. Это на 1,2% меньше, нежели год назад, в 2021-м.