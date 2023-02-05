В Татарстане рассматривают возможность продления платной автотрассы Шали (М7) — Бавлы (М5). По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, это может стать возможным при использовании для строительства внебюджетных источников передает «Татар-информ» с коллегии Миндортранса региона.

«Давайте с учетом внебюджетных источников поставим себе задачу эту трассу тоже взять в работу», - обратился он к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Вице-премьер России заверил, что проекты с участием региональных и внебюджетных средств будут и дальше поддерживаться на федеральном уровне. Такие проекты, как Шали — Бавлы, создают дополнительные возможности для экономического развития страны в целом, подчеркнул Марат Хуснуллин.

Магистраль Шали – Бавлы, частью которой станет 145-километровый платный участок, модернизируют в Татарстане с 2006 г. Участок Шали – Сорочьи Горы дороги Шали – Бавлы открыли в 2010 г. Его продолжением и будет первая платная трасса республики. В начале 2022 года стало известно, что дорогу Алексеевское – Альметьевск достроят в 2024 г. в рамках государственно-частного партнёрства.