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· Полина Модестова

Парень упал на нее в тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

Школьница утонула в Казани после падения на нее парня с тарзанки
Парень упал на нее в тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

ГУ МЧС России по РТ

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Появилась информации о гибели 15-летней девушки на озере Средний Кабан. Она утонула после того, как, по предварительным данным, на нее с тарзанки упал парень, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о происшествии поступило накануне, 9 июля, в 16:20 по местному времени. На место сразу же выехала водолазная группа спасателей ЗПСО-2. Спустя час, в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с глубины в три метра. Обнаружили еще в десяти метрах от берега. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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