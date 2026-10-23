ВТБ Private Banking расширяет линейку альтернативных инвестиций для состоятельных клиентов

ВТБ стал первым российским банком, который предложил состоятельным клиентам редкие цветные драгоценные камни инвестиционного качества: рубины, сапфиры, изумруды, турмалины Параиба, шпинели, рубеллиты и другие. Новое направление ориентировано на инвесторов, рассматривающих драгоценные камни как долгосрочный инвестиционный актив, способный сохранять ценность.

По данным компании CHROMA, цветные камни опережают золото в 2–3 раза по темпу роста стоимости. Например, за последние 20 лет цена сапфира выросла на 1100%, рубина на 1060%, шпинеля на 1433%, турмалина Параиба на 1338%, изумруда на 900%.

В то время как стоимость золота за тот же период увеличилась на 520%.

«Мы видим устойчивый интерес клиентов к активам, которые сочетают инвестиционную ценность, редкость и возможность передачи следующим поколениям. Сотрудничество с CHROMA позволяет дополнить существующее предложение ВТБ в области инвестиционных бриллиантов новым классом активов – редкими цветными драгоценными камнями, которые демонстрируют заметную положительную ценовую динамику в последние годы.

Этому способствуют ограниченность природных ресурсов, сокращение предложения камней исключительного качества и растущий международный спрос со стороны частных коллекционеров и инвесторов», – отметила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Наиболее востребованы природные камни с подтвержденным географическим происхождением, минимальным вмешательством в их природные характеристики и сертификатами ведущих международных геммологических лабораторий, включая GRS, SSEF и Gübelin.