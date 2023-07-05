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Оркестр, выставка и скидка: центр семьи "Казан" отмечает юбилей и дарит подарки гостям

В Казани в честь юбилея Центра семьи "Казан" будет скидка на билет и выступление оркестра
Оркестр, выставка и скидка: центр семьи "Казан" отмечает юбилей и дарит подарки гостям

Мэрия Казани (Марат Мугинов)

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Центр семьи "Казан" сегодня, 5 июня, отмечает десятилетний юбилей. По случаю праздника для горожан действует скидка на посещение смотровой площадки, а также пройдет выступление оркестра и открылась фотовыставка.

Сегодня билет на смотровую площадку будет стоить 50 рублей, а всех посетителей ждет подарки. Насладиться красивых видом на Казань можно с 10 утра до 22 часов.

Жителей Казани и гостей города приглашают также на выступление оркестра театра на Булаке. Он начнется в 19:00. Фотовыставка же расскажет историю "Чаши", Здесь же можно приобрести аудиогид по главным достопримечательностям города.

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