В Казани произошел крупный пожар на складе резинотехнических изделий

В Казани загорелся склад резинотехнических изделий на Архангельской

В Казани на улице Архангельская случился пожар на складе с резинотехническими изделиями. Об этом во вторник сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

"В 12.00 14 февраля поступило сообщение о пожаре по улице Архангельская, дом 14 в Казани. Горение происходит в складском помещении с резинотехническими изделиями", — говорится в заявлении.

Отмечается, что дым от пожара виден почти с любого конца города. Данных о пострадавших не поступало, причины возгорания выясняются.

Ранее ProKazan сообщал, что в Казани мужчина нашел на скамейке у подъезда пакет с банкой огурцов и почти 8 миллионами рублей.