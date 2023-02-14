В Казани произошел крупный пожар на складе резинотехнических изделий
Фото: kazan.mk.ru
В Казани на улице Архангельская случился пожар на складе с резинотехническими изделиями. Об этом во вторник сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
"В 12.00 14 февраля поступило сообщение о пожаре по улице Архангельская, дом 14 в Казани. Горение происходит в складском помещении с резинотехническими изделиями", — говорится в заявлении.
Отмечается, что дым от пожара виден почти с любого конца города. Данных о пострадавших не поступало, причины возгорания выясняются.
Ранее ProKazan сообщал, что в Казани мужчина нашел на скамейке у подъезда пакет с банкой огурцов и почти 8 миллионами рублей.