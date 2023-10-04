Не исключается и попадание ряда латиноамериканских стран: к саммиту в Казани могут утвердить кандидатов на статус партнёров БРИКС

Кандидатов на статус партнёров БРИКС могут утвердить к саммиту в Казани

К предстоящему саммиту в Казани, который пройдет в 2024 года, БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров, заявил замглавы МИР РФ Сергей Рябиков.

На пленарном заседании VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история современности» в Санкт-Петербургском государственном университете он завил, что во исполнение решений саммита ведется работа над модальностью новой категории государств-партнеров, которые должны получить статус, максимально близкий к полноформатному членству. Список потенциальных кандидатов будет согласован к саммиту БРИКС в 2024 году. Он отметил, что не исключается и попадание в него ряда латиноамериканских стран.

Рябиков заявил, что Россия приветствует приглашение в БРИКС Аргентины и намерение стран регион подключиться к деятельности объединения. С его слов, в период российского председательства в БРИКС будет уделяться особое внимание расширению «кругу друзей БРИКС», передает ТАСС.