«Не было ничего лучше»: сериал об истории казанских группировок стал самым ожидаемым

«Слово пацана» стало «самым ожидаемым» российским сериалом

На сочинском курорте «Роза Хутор» накануне подошел к концу второй по счету фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В последний день форума здесь показали первые эпизоды восьмисерийного фильма режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана», который на церемонии закрытия выиграл в номинации «Самый ожидаемый сериал».

В основе сюжета сериала книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберта Гараева, которая рассказывает истории казанских группировок. Актер Сергей Бурунов, который принял участие в съемках картины, заявил, что сценарий «Слово пацана» - один из лучших, с которыми он встречался в своей творческой биографии.

Тепло встретили первые эпизоды и критики и журналисты. К примеру, журналистка Арина Бородина написала в своем телеграм-канале, что «Слово пацана» вернуло ее в школьную юность, так как она является ровесницей герое сериала. Ее коллега Сусанна Альперина в телеграм-канале заявила, что в сериальное программе «Нового сезона» в этот раз не было ничего лучше.