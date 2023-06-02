Не больше 50 км/ч: на двух участках трассы Казань – Оренбург ограничили скорость

Скорость ограничили 2 июня на двух участках трассы Казань – Оренбург до 50 км/ч

В пресс-службе министерства транспорта Российской Федерации сообщили об ограничении скорости движения в Татарстане, на участках трассы Казань - Оренбург.

ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" информирует, что ограничение затронуло с 13 по 14 км и с 47 по 54 км федеральной трассы Р-239 соединяющей Казань и Оренбург. Скорость движение на вышеуказанных участках не должна превышать 50 км/ч. Введение данной меры необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движение на время проведения работ.

Помимо этого, специалисты ФКУ просять сохранять повышенную бдительность при проезде участка капитального ремонта с 341+400 по 344+300 км. Уточняется, что здесь возможны локальные сужения проезжей части.

Дорожники приносят извинения за доставленные неудосбтва и просят автомобилистов соблюдать требования, установленных временными дорожными знаками и разметкой.