Малышка остается в реанимации: в Казани три человека отравились газом

В Казани 13 июня газом отравились двое взрослых и ребенок

Накануне, 13 июня, мужчина и две девочки отравились угарным газом в доме, расположенном на улице Липатова в Дербышках. Всех троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Благодаря помощи врачей к сегодняшнему утру, 14 июня, состояние девушки, возраст которой 17 лет, стало стабильным.

Как сообщает "Татар-информ", 67-летний мужчина и девочка в возрасте двух лет сейчас находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Помощник прокурора по Республике Татарстан Руслан Галиев заявил, что прокуратурой была организована проверка информации об отравлении угарным газом.