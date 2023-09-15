Контракт до конца года: «Рубин» объявил о подписании сербского полузащитника Ранджеловича

ФК Казани «Рубин» объявил о подписании сербского полузащитника Ранджеловича

Сербский полузащитник Лазар Ранджелович стал игроком казанского футбольного клуба «Рубин» - об этом сообщается в официальном телегам-канале команды.

Контрант Лазара Ранджеловича рассчитан до конца 2023 года. Играть футболит будет под седьмым номером.

Напомним, что в сезоне 2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего же за клубсербский полузащитник сыаграл 28 матчей. За это время он забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ранджелович выступал также за сербские «Единство Бошняце», «Кар Константин», «Роднички», «Динамо Вранье», «Радан Лебан», испанский «Леганес» и греческий «Олимпиакос».