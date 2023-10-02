Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Жители Татарстана записали обращение к Минниханову из-за вони

Главе Татарстана Рустаму Минниханова жители Зеленодольского района и Казани записали обращение, в котором они потребовали разобраться с выбросами химикатов в воздух. Публикация появилась в YouTube-канале EcoKazan.

Пикет был устроен небольшой инициативной группой. Связано обращение жителей с экологией в городе. Казанский биологи Антон Боряков в обращении к Минниханову заявил, что горожане имеют право на благополучную окружающую среду, которая гарантируется конституцией.

Как заявляют активисты, многие предприятия в Казани не контролируют выбросы газов в атмосферу и отравляют воздух жилой зоны. Татарстанцы хотят, чтобы за такие действия следовало наказание. Помимо того, местные просят наладить настоящий контроль за технологическими циклами предприятий и замещать те, что допускают выборы в атмосферу на закольцованные.