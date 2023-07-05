Дата обновится автоматически: в Казани перенесли забег "Ночная Казань" на август

Забег «Ночная Казань» переносится на 19 августа из-за Суперкубка России по футболку

В мэрии Казани сообщили о переносе забега "Ночная Казань" с 15 июля на 19 августа, что связано с проведением в городе Суперкубка России по футболку.

Организаторами была изменена дата события, чтобы участники забега были в безопасности в момент мероприятия. Такое решение было принято главой республики и МВД Татарстана.

Дата регистрации участником в приобретенном слоте буде автоматически обновлена, а дополнительная информация отправлена спортсменам по электронной почте.

Напомним, что в рамках мероприятия проведут два забега - на 5 и 10 км в разное время. До этого также пройдет детский старт - ребята пробегут 300 и 600 метров.